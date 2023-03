Calendario Italia Mondiali maschili curling Ottawa 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dell’Italia ai Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile ad Ottawa, in Canada: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e a caccia di un altro grande risultato.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili in diretta e on demand su The Curling Channel. Alcune sfide saranno visibili anche in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, mentre i match più interessanti godranno della copertura televisiva sui canali Eurosport 1 e 2. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato dell’Italia dei Mondiali maschili di curling 2023 con gli orari italiani (sei ore in più rispetto al Canada).

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

Calendario Italia ai Mondiali Ottawa 2023

SABATO 1 APRILE

20.00 Scozia-Italia

1.00 Canada-Italia

DOMENICA 2 APRILE

1.00 Italia-Turchia

LUNEDI’ 3 APRILE

15.00 Svizzera-Italia

1.00 Italia-Germania

MARTEDI’ 4 APRILE

20.00 Italia-Norvegia

1.00 Nuova Zelanda-Italia

MERCOLEDI’ 5 APRILE

20.00 Italia-Usa

GIOVEDI’ 6 APRILE

15.00 Italia-Svezia

20.00 Repubblica Ceca-Italia

VENERDI’ 7 APRILE

15.00 Italia-Giappone

20.00 Corea del Sud-Italia