Highlights e gol Nizza-PSG 0-2, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 5

Lionel Messi e Sergio Ramos a segno nel 2-0 esterno con cui il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Nizza nella 30esima giornata di Ligue 1 2022/2023. Una gara in cui i parigini hanno sofferto più del previsto e in cui a mettersi in gran mostra è stato Gianluigi Donnarumma, autore di una prestazione eccezionale. I parigini vincono per la 22esima volta in campionato e salgono a quota 69 punti in classifica, a +6 sul Lens secondo. Riviviamo quanto accaduto all’Allianz Riviera con gli highlights della sfida.