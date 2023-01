Australian Open 2023, Djokovic sa solo vincere: battuto in tre set Paul, è decima finale a Melbourne

Novak Djokovic batte in tre comodi set Tommy Paul e raggiunge la finale dell’Australian Open 2023. Il serbo archivia la pratica in 2h20′ di gioco con il punteggio di 7-5 6-1 6-2 e centra la sua decima finale a Melbourne, confermando inoltre la sua imbattibilità in semifinale (10 vittorie su 10). Nole rispetta il pronostico della vigilia e domina dall’inizio alla fine, incontrando qualche difficoltà solamente nel primo set – quando viene rimontato dal 5-1 al 5-5. Per il resto davvero poco equilibrio vista la significativa differenza di valori in campo. Djokovic si porta dunque a una sola vittoria dal suo 22° titolo dello slam nonché dalla prima posizione del ranking. In finale sfiderà Stefanos Tsitsipas, già battuto in una finale slam (Roland Garros 2021) e contro cui è avanti 10-2 nei precedenti.

CRONACA – Djokovic parte come meglio non potrebbe e, dopo aver salvato due palle break nel turno di battuta iniziale, strappa subito il servizio al suo avversario per poi consolidare il break. Paul si sblocca e muove il punteggio, ma il serbo non gli lascia scampo e poco dopo ottiene un altro break, andando a servire per il set sul 5-1. Nonostante un set point a favore, Djokovic si disunisce e, complice un battibecco con l’arbitro in merito allo shot clock, accusa il colpo e finisce per perdere la battuta. Per il serbo si tratta dell’inizio di un lungo passaggio a vuoto, che consentirà a Paul di rimontare fino al 5-5. Nel momento del bisogno, tuttavia, Nole torna padrone del campo e, dopo un comodo turno di battuta a zero, approfitta dei regali dell’avversario per conquistare il dodicesimo game e il set per 7-5 dopo un’ora di gioco.

Il copione del secondo set è molto simile, ma solamente per quanto riguarda la prima parte. Djokovic, pur faticando e tenendo svariati turni di battuta ai vantaggi, fa quello che vuole e si porta sul 5-0. Paul riesce solamente a evitare il bagel ma la rimonta messa in piedi nel parziale precedente è un’utopia. Malgrado qualche errore sporadico, Nole non corre grossi rischi e s’impone per 6-1 dopo 36 minuti di gioco, facendo un altro passo verso la sua decima finale a Melbourne. A senso unico infine il terzo parziale, in cui Djokovic ribadisce la sua superiorità fin dall’inizio, spingendo un impotente Paul quasi a mollare. Avanti di due break, il serbo gestisce il vantaggio – annullando una palla break nel quarto gioco – e s’immola verso la vittoria senza alcuna difficoltà. Sarà 6-2 il punteggio finale del set, grazie al quale Nole completa l’opera e strappa il pass per la finale.