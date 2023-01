Inter, il Psg vuole Skriniar già a gennaio: pronta una nuova offerta

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe‘, il Psg spinge per avere Milan Skriniar già a gennaio. Il club ha da tempo l’accordo con il giocatore e ora proverà a convincere anche l’Inter, che dal canto suo non vuole perdere lo slovacco a zero in estate. I nerazzurri tuttavia non vogliono neanche svendere il calciatore, pilastro dell’11 di Inzaghi e sicuramente utile da qui a fine stagione, specialmente agli ottavi di Champions. Ragion per cui, la cifra richiesta per privarsene è di circa 20 milioni di euro. I parigini studiano quindi l’offerta da presentare all’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato e intanto perfezionano la cessione di Keylor Navas, diretto verso la Premier League.