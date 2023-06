Atp ‘s-Hertogenbosch 2023: un Sinner insufficiente esce di scena ai quarti per mano di Ruusuvuori

Jannik Sinner non riesce a rispettare i pronostici della vigilia e viene sconfitto in due set da Emil Ruusuvuori, salutando anzitempo l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023. Prestazione estremamente negativa da parte dell’azzurro, incapace di trovare le giuste contromisure alla prima di servizio del suo avversario e autore di troppi gratuiti. Di contro, Ruusuvuori domina quasi sempre lo scambio e sovrasta Sinner con una potenza di colpi decisamente superiore. Alla fine il match termina con il punteggio di 6-3 6-4, vinto dal finlandese in 1h21′. Per Jannik si tratta della prima sconfitta in carriera a livello Atp contro Ruusuvuori, sconfitto nettamente in tutti e cinque i precedenti. Quest’oggi però c’è poco da recriminare, sia per come ha giocato Sinner ma anche per come ha giocato il tennista di Helsinki, che approda meritatamente in semifinale. A separarlo dall’atto conclusivo del torneo c’è il beniamino di casa Tallon Griekspoor.

CRONACA – Partenza in salita per Sinner, che deve fronteggiare una palla break già nel primo turno di battuta (ma la cancella bene) e poi un’altra nel quarto gioco. La seconda volta è quella buona per Ruusuvuori, bravo a strappare il servizio a Jannik e consolidare il break, issandosi rapidamente sul 4-1. Purtroppo la notizia peggiore è che Sinner non riesce a reagire: ovviamente ci prova, ma nei turni di risposta non dà mai l’impressione di poter impensierire il suo avversario e, salvo un 30-30 nel nono game, di fatto non arreca alcun danno a Ruusuvuori. Quest’ultimo sfoggia invece una solidità notevole e senza grosse difficoltà incassa il parziale per 6-3 in 32 minuti di gioco.

Il copione non cambia neppure nella seconda frazione, in cui Sinner subisce il break nel quinto gioco e si vede nuovamente costretto a inseguire. Nonostante la situazione di punteggio, le occasioni migliori capitano ancora a Ruusuvuori, il quale sfiora il doppio break, sprecando però una palla break nel settimo gioco. Sinner invece è non pervenuto quando serve il finlandese (29 su 29 con la prima in campo) e non può far altro che andare incontro al suo inevitabile destino. Neppure i primi due match point mancati da Ruusuvuori riescono a rimescolare le carte in tavola: il giocatore di Helsinki la chiude alla terza chance e vola in semifinale.