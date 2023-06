Atp Stoccarda 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 17 giugno

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Stoccarda 2023 per quanto riguarda le semifinali di sabato 17 giugno. Nessun azzurro in campo dopo il ko di Musetti per mano di Tiafoe, pertanto troveremo proprio l’americano ad aprire le danze contro Marton Fucsovics sul Center Court alle ore 11.30, non prima delle 15.30 invece la seconda semifinale tra Jan-Lennard Struff e Hubert Hurkacz. Di seguito ecco la programmazione.

CENTER COURT

ore 11.30 (3) Tiafoe vs (6) Fucsovics

non prima delle ore 15.30 Struff vs (4) Hurkacz