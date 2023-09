Atp Pechino 2023: esordio amaro per Sonego, vince Humbert in tre set

Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023 contro Ugo Humbert e lo fa tra i rimpianti. 7-5 3-6 6-0 il punteggio del match, durato 2 ore e 22 minuti, in cui il tennista azzurro non ha sfruttato molteplici chance che avrebbero potuto cambiare l’andamento dell’incontro. Nel primo set, ad esempio, ha avuto una palla break per andare a servire sul 5-3, mentre nel terzo ha avuto un paio di palle game in avvio per consolidare l’equilibrio. Ad avere la meglio è stato invece il francese, che ha rispettato il pronostico della vigilia ed è stato molto cinico nei momenti chiave, punendo le disattenzioni del suo avversario. Al secondo turno, Humbert sfiderà il vincente del match Rublev-Norrie.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Primo set estremamente equilibrato, in cui regnano i servizi e per ben sette giochi non si giunge mai neppure ai vantaggi. All’improvviso ecco una piccola flessione sul servizio di Humbert, che nell’ottavo gioco deve salvare una delicata palla break e nel decimo si fa rimontare dal 40-0, vedendosi costretto ai vantaggi. A sorpresa, però, a subire il break è Sonego, che nell’undicesimo game si disunisce e paga a caro prezzo un passaggio a vuoto. Il suo avversario ne approfittare e gli strappa il servizio, chiudendo poi 7-5.

Il buon momento di Humbert prosegue anche nella seconda frazione, con un break in avvio e persino due chance del doppio break. Lorenzo tuttavia non molla e ribalta la situazione in un batter d’occhio, portandosi avanti 3-2. Ristabilito l’equilibrio sul 3-3, la parte finale del set è un assolo a tinte azzurre, con Sonego che inanella un parziale di 12 punti a 2 e conquista il set per 6-3. Non c’è storia infine nel terzo e decisivo set, dove Sonego manca due opportunità di 1-1 e di fatto si auto-condanna poiché non riesce a restare in scia del suo avversario. Per Humbert è dunque un gioco da ragazzi conquistare il set, peraltro con un netto 6-0, e staccare il pass per il secondo turno.