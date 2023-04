Atp Marrakech 2023, Musetti torna alla vittoria e avanza ai quarti: battuto 6-2 6-3 Gaston

Lorenzo Musetti torna alla vittoria e conquista i quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech, superando in due facili set Hugo Gaston. Poco più di un’ora di gioco ha impiegato il classe ’01 azzurro per avere la meglio con il punteggio di 6-2 6-3 contro un avversario molto falloso e lontano parente di quello ammirato più di anno un fa a Parigi-Bercy, quando si presentò al grande pubblico con un meraviglioso torneo.

“Sono arrivato solo martedì a causa di problemi con i voli, non è stato facile adattarsi alle condizioni, considerando che un giorno intero ha piovuto”, ha dichiarato Musetti nell’intervista post-match. “Stavo giocando molto bene – ha proseguito -, poi ho sentito un fastidio all’adduttore, anche se credo non sia nulla di grave. Ho provato a non pensarci troppo e sono contento di essere riuscito ad iniziare il torneo con una vittoria, credo di aver disputato un buon match”. Per il numero due d’Italia ora il vincente della sfida tra Francesco Passaro e un altro francese, Muller.

LA PARTITA – Musetti quasi sempre in controllo del match sin dalle prime battute, con Gaston che inizia regalando di fatto un break nel terzo game. Lorenzo qui restituisce immediatamente il turno di battuta, ma riesce ad andare nuovamente avanti sul 3-2 e chiude con quattro games di fila per 6-2. I primi games del secondo parziale sono quelli meglio giocati da Gaston, che prova ad essere maggiormente solido e ad evitare errori banali sia dal punto di vista tecnico che tattico. Musetti inizia ad avvertire un fastidio alla coscia destra, si fa trattare dal fisioterapista e il francese va in tilt nel tentativo di sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Qualche palla corta sbagliata di troppo per costringere l’italiano a correre in avanti e all’improvviso arriva il break del 4-3, poi ripetuto per il 6-3 finale con un passante di rovescio vincente.