Verso Torino-Roma, Mourinho ha un unico grande dubbio di formazione: ballottaggio fra Belotti ed Abraham

La Roma corre in vista del Torino, partita che potrebbe alimentare ulteriormente le speranze Champions dei giallorossi sfruttando il match tra Lazio e Juventus per allungare sui bianconeri o accorciare sui rivali cittadini. Sotto gli occhi del general manager Tiago Pinto e di Mourinho, i calciatori hanno proseguito la preparazione con il portoghese che, dopo l’esperimento della difesa a 4 contro la Sampdoria, è pronto a tornare al consueto modulo a 3 con Ibanez e Mancini, di ritorno dalla squalifica, al fianco di Smalling mentre in mediana probabile turno di riposo per Matic, che sarà sostituito dal rientrante Cristante. Il grande dubbio, però, riguarda l’attacco con il ballottaggio Belotti-Abraham con il primo in vantaggio e pronto a scendere in campo contro la squadra di cui, fino alla stagione scorsa, era simbolo e portabandiera.