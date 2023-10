Ryder Cup 2023, terza giornata oggi in tv: programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma e gli orari della terza giornata della Ryder Cup 2023, di scena dal 29 settembre al 1 ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Va in scena oggi l’ultima giornata della celebre competizione che mette di fronte Team Europe e Team Usa. La squadra europea ha fatto meglio finora, tanto che è avanti di 5 punti. Guai però già a cantare vittoria dato che bisogna ancora conquistare quattro punti per avere l’aritmetica certezza di vincere. Si parte alle ore 11:35 con la prima delle 12 sfide singole in programma.

Match 1, 11:35: Scottie Scheffler (USA) vs. Jon Rahm (EUR)

Match 2, 11:47: Collin Morikawa (USA) vs. Viktor Hovland (EUR)

Match 3, 11:59: Patrick Cantlay (USA) vs. Justin Rose (EUR)

Match 4, 12:11: Sam Burns (USA) vs. Rory McIlroy (EUR)

Match 5, 12:23: Max Homa (USA) vs. Matt Fitzpatrick (EUR)

Match 6, 12:35: Brian Harman (USA) vs. Tyrrell Hatton (EUR)

Match 7, 12:47: Brooks Koepka (USA) vs. Ludvig Aberg (EUR)

Match 8, 12:59: Justin Thomas (USA) vs. Sepp Straka (EUR)

Match 9, 13:11: Xander Schauffele (USA) vs. Nicolai Hojgaard (EUR)

Match 10, 13:23: Jordan Spieth (USA) vs. Shane Lowry (EUR)

Match 11, 13:35: Rickie Fowler (USA) vs. Tommy Fleetwood (EUR)

Match 12, 13:47: Wyndham Clark (USA) vs. Robert MacIntyre (EUR)

TV E STREAMING – La giornata sarà trasmessa integralmente in diretta tv da Sky Sport Golf, che seguirà giorno anche in questo giorno la Ryder Cup fin dal mattino con collegamenti e telecronache live, studi, approfondimenti e molto altro ancora. Prevista anche la diretta in chiaro con RaiSport che sarà l’emittente di riferimento con Rai2, dove sarà presente una sintesi in seconda serata di ogni giorno di gara. Tantissime le opzioni per appassionati e non dunque, con la diretta streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà la Ryder Cup in tempo reale con aggiornamenti, approfondimenti, dichiarazioni, highlights e tanto altro ancora. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli orari.