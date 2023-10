Highlights Sinner-Nishioka 6-2 6-0, secondo turno Atp Pechino 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Yoshihito Nishioka, valido per il secondo turno dell’ATP di Pechino 2023. Incontro senza storia che il tennista azzurro domina dal primo all’ultimo 15 e incassa con un netto 6-2 6-0. Undici giochi di fila dall’1-2 del primo set per Jannik, che dopo 67 minuti di gioco stacca il pass per i quarti, dove attende Rune o Dimitrov.