Golf, Open d’Italia 2023: Guerrier in testa dopo tre giri, italiani nelle retrovie

Il francese Julien Guerrier è il leader dell’Open d’Italia 2023 di golf dopo la terza giornata del torneo del DP World Tour che si sta svolgendo sul percorso par 71 del Marco Simone Golf & Country Club che tra pochi mesi ospiterà la Ryder Cup. Il transalpino guida con un totale di -12 e inizierà le ultime 18 buche con un colpo di vantaggio sul polacco Adrian Meronk e sul connazionale Romain Langasque, oggi sensazionale con il miglior parziale di giornata di 62 colpi (-9). Quarto posto con -8, e quindi staccati rispetto ai primi tre, per un quartetto composto dal tedesco Marcel Siem, il finlandese Tapio Pulkkanen, il sudafricano Daniel Van Tonder e l’altro francese Matthieu Pavon che aveva chiuso al comando sia il primo che il secondo giro.

IL MONTEPREMI DEL TORNEO

COME SEGUIRE L’OPEN IN TV E STREAMING

Terza giornata purtroppo decisamente negativa per i tre italiani che sono riusciti a superare il taglio di metà gara dopo il secondo giro. Crollo verticale per Renato Paratore, che con un parziale in 79 colpi è precipitato al 70° e penultimo posto con un totale di +7. Non sorridono nemmeno Guido Migliozzi e Aron Zemmer, appaiati al 62° posto con +4 dopo un terzo giro rispettivamente concluso in 74 e 75 colpi.