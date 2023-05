Reggiana-Catanzaro in tv: data, orario e diretta streaming Supercoppa Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Catanzaro, match valevole per la terza ed ultima giornata della Supercoppa di Serie C 2022/2023. Se la Feralpisalò ha già concluso la propria stagione, per gli emiliani e i calabresi c’è ancora quest’ultimo confronto da mettere in scena per provare a sollevare l’ambita coppa della post-season. Una sfida assolutamente da non perdere tra la vincitrice del girone B e la dominatrice assoluta del gruppo C. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di sabato 13 maggio e sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e su Dazn.