Golf, Open d’Italia 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma dell’Open d’Italia 2023 di golf, di scena dal 4 al 7 maggio sui green del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Un evento che quest’anno assume ancora più importanza perchè a fine settembre lo stesso campo ospiterà la Ryder Cup, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti che sarà giocata per la prima volta in Italia. Grandissima attesa dunque per il torneo del DP World Tour, che vedrà al via alcuni dei più importanti giocatori del circuito europeo e ovviamente una folta pattuglia azzurra. Tra gli altri saranno al via Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Matteo Manassero e tantissimi altri azzurri, mentre sul fronte internazionale attenzione al campione uscente Robert McIntyre, gli ex vincitori Olesen e Hojgaard e il capitano europeo di Ryder Cup Luke Donald che sarà in gara alla pari dei vice-capitani Edoardo Molinari, Thomas Bjorn e Nicolas Colsaerts. Al torneo prenderanno parte 156 giocatori, con i migliori 65 ed eventuali pari merito che supereranno il taglio di metà gara e si giocheranno nel weekend un montepremi complessivo di 3.250.000 dollari.

Importante sottolineare il fatto che l’ingresso al Marco Simone Golf & Country Club sarà gratuito per tutti coloro che vorranno vedere dal vivo i giocatori impegnati. Sarà sufficiente registrarsi sul sito ufficiale del torneo per scaricare il biglietto elettronico gratuito di accreditamento da mostrare all’ingresso.

ORARI, TV E STREAMING – Le prime due giornate vedranno i giocatori scendere in campo per un giro in orario mattutino e uno in orario pomeridiano, poi nella terza e quarta giornata i superstiti gareggeranno secondo l’ordine della classifica. L’Open d’Italia sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Golf, con la possibilità di vedere il torneo in diretta streaming grazie a Sky Go e Now Tv. Presenti anche contenuti su RaiSport con gli highlights di ogni giornata di gara. Sportface vi racconterà il torneo giorno dopo giorno tenendovi costantemente aggiornati.

Il calendario dell’Open d’Italia 2023

Giovedì 4 maggio: prima giornata dalle 7:00 alle 18:00 circa

Venerdì 5 maggio: seconda giornata dalle 7:00 alle 18:00 circa

Sabato 6 maggio: terza giornata dalle 8:00 alle 17:00 circa

Domenica 7 maggio: quarta giornata dalle 8:00 alle 17:00 circa