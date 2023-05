Golf, Open d’Italia 2023: montepremi e prize money, quanto guadagna il vincitore

Il montepremi e il prize money dell’Open d’Italia 2023 di golf, torneo del DP World Tour in programma dal 4 al 7 maggio sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Il maggior appuntamento golfistico del nostro paese si appresta a vivere l’80° edizione, resa ancora più speciale dal fatto che si gioca sul campo che tra pochi mesi ospiterà anche la Ryder Cup 2023 tra Europa e Stati Uniti. Un’occasione unica per lanciare il golf e il movimento golfistico in Italia, con oltre 300mila presenze da tutto il mondo attese a fine settembre. Adesso però è tempo di Open, con 156 giocatori in campo per giocarsi l’accesso al weekend dopo il taglio di metà gara.

Il torneo mette in palio un montepremi di 3.250.000 dollari, poco meno di tre milioni di euro. Una cifra in linea con quella delle ultime edizioni. Non è ancora nota l’esatta suddivisione del prize money, ma quella dello scorso anno sicuramente rappresenta una buona e affidabile base di partenza. Nel 2022 Robert McIntryre si portò a casa 510mila euro con la vittoria dell’Open, con Matt Fitzpatrick che da secondo classificato dovette “accontentarsi” di 330mila euro davanti a Victor Perez che con il terzo posto si guadagnò un assegno da 189mila euro.