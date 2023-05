Regolamento Real Madrid-Osasuna: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Real Madrid-Osasuna: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale di Copa del Rey 2022/2023. Carlo Ancelotti va a caccia dell’unico titolo che non ha vinto in un fantastico biennio alla guida dei Blancos. A contenderglielo sarà la sorpresa Osasuna, determinato a scrivere la propria storia. In caso di parità tra le due squadre al 90′, il regolamento prevede i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, mentre se la parità dovesse persistere verranno tirati i rigori per decretare la vincitrice del trofeo.