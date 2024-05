Ginnastica artistica, Europei Rimini 2024: Fate spettacolari, Italia oro a squadre davanti alla Gran Bretagna

Italia sul tetto d’Europa: le azzurre sono medaglia d’oro nella finale a squadre senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica. Le Fate Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio ed Asia D’Amato (fermata da un infortunio ma presente per sostenere le compagne) infiammano il pubblico del PalaFiera di Rimini nell’ultima gara della rassegna continentale, tappa importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre conducono una gara regolare senza grosse sbavature e con un punteggio totale di 164.162 punti salgono sul gradino più alto del podio, precedendo Gran Bretagna (162.162) e Francia, bronzo con 158.796 punti.

L’Italia ha iniziato bene al volteggio (Esposito 13.600, D’Amato 14.066, Andreoli 13.566), per poi lanciarsi con una strepitosa rotazione alle parallele asimmetriche (Esposito 14.133, D’Amato 14.566, Iorio 14.300). Le azzurre poi consolidano il primo posto in classifica alla trave (Andreoli 12.566, Esposito 13.966, D’Amato 13.500), per poi chiudere in bellezza al corpo libero (Esposito 13.800, Iorio 12.566, Andreoli 13.533). Di seguito, la classifica definitiva della finale a squadre senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica e le dichiarazioni delle azzurre.

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

ITALIA JUNIOR DA SOGNO: 6 MEDAGLIE NELLE FINALI PER ATTREZZO

PROGRAMMA EUROPEI FEMMINILI: DATE, ORARI E TV

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

LE DICHIARAZIONI DELLE AZZURRE

Tanta emozione e soddisfazione nelle parole delle azzurre al termine della gara che ha chiuso il programma della rassegna continentale in Italia. “Le emozioni sono tantissime, gareggiare in casa ha reso il tutto ancora più bello con un pubblico colmo di persone che tifavano e urlavano per noi – ha raccontato Elisa Iorio -. Non possiamo essere più fiere e orgogliose di quello che stiamo creando e come stiamo crescendo tutte insieme. Spero vivamente che questa cosa continui. Sono orgogliosa di tutte quante e dell’Italia in sé“.

Questo titolo con la squadra vale il poker di ori per Manila Esposito, splendida rivelazione di questa manifestazione. “Queste medaglie le appenderò insieme a tutte le altre, ma riserverò un piccolo spazietto importante dove le metterò tutte insieme. Gareggiare in casa è stata un’emozione unica quindi ogni volta che guarderò queste medaglie mi ricorderò di questo bellissimo Europeo” ha spiegato Esposito. Non manca un pensiero per Asia D’Amato, infortunatasi nel corso dell’Europeo: “Questa medaglia a squadre la dedichiamo ad Asia, perché fa parte della nostra squadra ma purtroppo non ha potuto gareggiare per un problema quindi la dedichiamo a lei” ha aggiunto in conclusione Esposito.

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE FEMMINILE SENIOR: