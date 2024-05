MOVIOLA – Milan-Genoa, subito rigore: Tomori stende Vogliacco, decisione giusta

Episodio da moviola in Milan-Genoa. Dopo appena tre minuti c’è subito un calcio di rigore a favore del Grifone per la sconsiderata entrata di Tomori in ritardo su Vogliacco, che si era proposto in area avversaria. Fuori tempo l’intervento del centrale inglese, Prontera non può far altro che decretare in penalty e la decisione è assolutamente quella corretta. Dal dischetto c’è la trasformazione di Retegui che batte Sportiello. Rossoneri subito sotto e San Siro che continua a fischiare in una giornata già di contestazione.