LIVE – Freccette, finale World Darts Championship 2023 van Gerwen-Smith in DIRETTA

La diretta scritta della finale dei World Darts Championship 2023, i Mondiali di freccette che si chiudono questa sera all’Alexandra Palace di Londra. A giocarsi il titolo di campione del mondo sono l’olandese Michael van Gerwen e l’inglese Michael Smith, rispettivamente numeri 3 e 4 del tabellone a inizio torneo. Si tratta della replica della finale 2019, quando van Gerwen si impose conquistando il suo terzo e finora ultimo titolo. MvG disputerà oggi la sesta finale mondiale in carriera. Per Michael Smith si tratta invece della terza finale in carriera, Bully Boy è ancora a caccia del primo successo al Mondiale e viene dalla sconfitta nella finalissima dello scorso anno.

I due giocatori si sfideranno sulla distanza di 13 set, il primo che ne vince sette si porta a casa il titolo e il ricco montepremi in palio. Sportface vi racconterà il match in tempo reale senza farvi perdere nemmeno un leg.

COME SEGUIRLA IN TV

IL MONTEPREMI DEL TORNEO

CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

IL TABELLONE DEL TORNEO

Segui il LIVE a partire dalle 21:00

VAN GERWEN-SMITH

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5