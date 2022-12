Freccette, World Darts Championship 2023: calendario, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo e aggiornato del World Darts Championship 2023, il Mondiale di freccette che anche quest’anno va in scena all’Alexandra Palace di Londra. I migliori 96 giocatori si sfidano l’uno contro l’altro dal 15 dicembre al 3 gennaio, per un appuntamento che è ormai tradizionale del periodo delle festività. Campione in carica lo scozzese Peter Wright, ma attenzione anche a Gerwyn Price e Michael van Gerwen tra i tanti che cercheranno di spodestare il campione uscente.

ORARI, TV E STREAMING – Gli appassionati potranno seguire il torneo integralmente su Dazn, che detiene i diritti in esclusiva per quanto riguarda l’Italia. Saranno visibili tutti i match, dai primi turni fino alla finalissima. Ricordiamo che Dazn è anche visibile su Sky, per gli abbonati che attiveranno l’apposita offerta della piattaforma satellitare. La maggior parte delle giornate di gare sarà composta da una doppia sessione (pomeridiana e serale), di seguito il dettaglio del calendario completo.

Giovedì 15 dicembre, ore 20:00

Mickey Mansell v Ben Robb (R1)

Keane Barry v Grant Sampson (R1)

Jermaine Wattimena v Nathan Rafferty (R1)

Peter Wright v Mansell/Robb (R2)

Venerdì 16 dicembre

Sessione pomeridiana dalle 13:30



Alan Soutar v Mal Cuming (R1)

Boris Krcmar v Toru Suzuki (R1)

Adrian Lewis v Daniel Larsson (R1)

Kim Huybrechts v Barry/Sampson (R2)

Sessione serale dalle 20:00



Rowby-John Rodriguez v Lourence Ilagan (R1)

William O‘Connor v Beau Greaves (R1)

Keegan Brown v Florian Hempel (R1)

Michael Smith v Wattimena/Rafferty (R2)

Sabato 17 dicembre

Sessione pomeridana, dalle 12:00



Martin Lukeman v Nobuhiro Yamamoto (R1)

Simon Whitlock v Christian Perez (R1)

Adam Gawlas v Richie Burnett (R1)

Daryl Gurney v Soutar/Cuming (R2)

Sessione serale, dalle 21:00



Ryan Meikle v Lisa Ashton (R1)

Cameron Menzies v Diogo Portela (R1)

Josh Rock v Jose Justicia (R1)

Dimitri Van den Bergh v Rodriguez/Ilagan (R2)

Domenica 18 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 12:00

Madars Razma v Prakash Jiwa (R1)

Karel Sedlacek v Raymond Smith (R1)

Luke Woodhouse v Vladyslav Omelchenko (R1)

Damon Heta v Lewis/Larsson (R2)

Sessione serale, dalle 21:00

Mike De Decker v Jeff Smith (R1)

Scott Williams v Ryan Joyce (R1)

Matt Campbell v Danny Baggish (R1)

Nathan Aspinall v Krcmar/Suzuki (R2)

Lunedì 19 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 13:30

Andrew Gilding v Robert Owen (R1)

Danny Jansen v Paolo Nebrida (R1)

Niels Zonneveld v Lewy Williams (R1)

Jose de Sousa v Whitlock/Perez (R2)

Sessione serale, dalle 20:00



Geert Nentjes v Leonard Gates (R1)

Ritchie Edhouse v David Cameron (R1)

Steve Beaton v Danny van Trijp (R1)

Gerwyn Price v Woodhouse/Omelchenko (R2)

Martedì 20 dicembre, dalle 20:00



Jim Williams v Sebastian Bialecki (R1)

Jamie Hughes v Jimmy Hendriks (R1)

Ricky Evans v Fallon Sherrock (R1)

Raymond van Barneveld v Meikle/Ashton (R2)

Mercoledì 21 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 13:30



John O’Shea v Darius Labanauskas (R1)

Martijn Kleermaker v Xicheng Han (R1)

Callan Rydz v Rock/Justicia (R2)

Dave Chisnall v Gilding/Owen (R2)

Sessione serale, dalle 20:00



Mervyn King v Campbell/Baggish

Gabriel Clemens v O‘Connor/Greaves

Michael van Gerwen v Zonneveld/L Williams

Stephen Bunting v Nentjes/Gates

Giovedì 22 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 13:30



Krzysztof Ratajski v Jansen/Nebrida

Ryan Searle v Gawlas/Burnett

Mensur Suljovic v De Decker/J Smith

Dirk van Duijvenbode v Sedlacek/R Smith

Sessione serale, dalle 20:00



Gary Anderson v Razma/Jiwa

James Wade v J Williams/Bialecki

Luke Humphries v Brown/Hempel

Vincent van der Voort v Menzies/Portela

Venerdì 23 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 13:30



Brendan Dolan v Hughes/Hendriks

Chris Dobey v Kleermaker/Han

Ross Smith v O’Shea/Labanauskas

Rob Cross v S Williams/Joyce

Sessione serale, dalle 20:00



Martin Schindler v Lukeman/Yamamoto

Danny Noppert v Edhouse/Cameron

Jonny Clayton v Beaton/Van Trijp

Joe Cullen v Evans/Sherrock

Martedì 27 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 13:30

Van den Bergh/Rodriguez/Ilagan v Ratajski/Jansen/Nebrida

Aspinall/Krcmar/T Suzuki v Rydz/Rock/Justicia

Clayton/Beaton/Van Trijp v Dolan/Hughes/Hendriks

Sessione serale, dalle 20:00

Wade/J Williams/Bialecki v Clemens/O’Connor/Greaves

Price/Woodhouse/Omelchenko v Van Barneveld/Meikle/Ashton

Wright/Mansell/Robb v Huybrechts/Barry/Sampson

Mercoledì 28 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 13:30

Searle/Gawlas/Burnett v De Sousa/Whitlock/Perez

Noppert/Edhouse/Cameron v Gurney/Soutar/Cuming

Anderson/Razma/Jiwa v Dobey/Kleermaker/Han

Sessione serale, dalle 20:00

Cullen/Evans/Sherrock v Heta/Lewis/Larsson

Van Gerwen/Zonneveld/L Williams v Suljovic/De Decker/J Smith

M Smith/Wattimena/Rafferty v Schindler/Lukeman/Yamamoto

Giovedì 29 dicembre

Sessione pomeridiana, dalle 13:30

Van Duijvenbode/Sedlacek/Ray Smith v Ross Smith/O’Shea/Labanauskas

Cross/S Williams/Joyce v King/Campbell/Baggish

Chisnall/Gilding/Owen v Bunting/Nentjes/Gates

Sessione serale, dalle 20:00

Humphries/K Brown/Hempel v Van der Voort/Menzies/Portela+

+ 2 match di quarto turno