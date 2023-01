Highlights e gol Manchester United-Bournemouth 3-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Bournemouth 3-0, match valido per la diciannovesima giornata di Premier League 2022/2023. A Old Trafford ancora una vittoria dei Red Devils, che piegano una squadra in grave difficoltà negli ultimi tempi. Lo fanno grazie ai gol di Casemiro nel primo tempo e di Shaw e Rashford nella ripresa, e così i ragazzi di Ten Hag mettono pressione a chi sta davanti. Di seguito ecco le immagini salienti.

Casemiro has been impressive since he came in from Real madrid. What a goal from the best Dm😍

