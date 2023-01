Wta Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 5 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 5 gennaio per il Wta 250 di Auckland 2023. Leggermente in ritardo sulla tabella di marcia il torneo neozelandese, che ha dovuto fare i conti con la pioggia. I match di primo turno sono andati per le lunghe, perciò nella giornata di giovedì si disputeranno (pioggia permettendo) tutte e otto le sfide di secondo turno. In campo le big Coco Gauff e Leylah Fernandez, le due teste di serie più alte rimaste, ma anche Emma Raducanu e Venus Williams. Di seguito l’ordine di gioco completo.

Dalle ore 00:00 – (WC) V. Williams vs Zhu

A seguire – (1) Gauff vs (WC) Kenin

A seguire – Kuzmova vs Raducanu

Non prima delle ore 07:00 – Grabher vs (3) Fernandez

GRANDSTAND

Dalle ore 00:00 – Davis vs (7) Kovinic

A seguire – Blinkova vs Masarova

A seguire – Muchova vs Ruse

A seguire – (8) Marino vs Bonaventure