Freccette, quarti di finale World Darts Championship 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma dei quarti di finale dei World Darts Championship 2023, i Mondiali di freccette in programma oggi nel giorno di Capodanno. Il torneo entra nel vivo all’Alexandra Palace di Londra, con i migliori otto giocatori di questa edizione che si giocano l’accesso alle semifinali. I quattro match sono divisi in sessione diurna e sessione serale, ad aprire le ostilità saranno Dimitri van den Bergh e Jonny Clayton dalle 13:45 italiane, a seguire scenderanno in pedana Michael Smith e Stephen Bunting. Attesa maggiore per la sessione serale, che alle 20:30 attende il numero uno del mondo Gerwyn Price contro Gabriel Clemens e a seguire l’olandese Michael van Gerwen opposto a Chris Dobey.

TV E STREAMING – Tutti i match del World Darts Championship 2023 sono trasmessi in diretta esclusiva su Dazn, visibile anche su Sky tramite la sottoscrizione dell’apposita offerta per gli abbonati della piattaforma satellitare. Il collegamento per la sessione diurna avrà inizio alle 13:30, quello per la sessione serale alle 20:30 ma sempre con la possibilità di rivedere tutto on demand senza vincoli di orario. Di seguito il programma di domenica 1 gennaio.

Quarti di finale, domenica 1 gennaio (orari italiani)

Sessione diurna, a partire dalle 13:45

(15) Dimitri van den Bergh v (7) Jonny Clayton

(4) Michael Smith v (21) Stephen Bunting

Sessione serale, a partire dalle 20:45

(1) Gerwyn Price v (25) Gabriel Clemens

(3) Michael van Gerwen v (22) Chris Dobey