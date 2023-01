Lens-Psg stasera in tv: canale, programma, orario e streaming Ligue 1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv e streaming Lens-Psg, match della 17esima giornata di Ligue 1 2022/2023. Scontro ad alta quota allo Stade Bollaert-Delelis, dove si affrontano le prime due della classe. I padroni di casa vanno a caccia di punti per blindare il secondo posto e non lasciar scappare il Psg. I parigini cercano invece la fuga: con una vittoria andrebbero infatti a +10, mettendo un punto esclamativo sul campionato nonostante manchi l’intero girone di ritorno. Assente per squalifica Neymar, c’è invece la certezza Mbappé. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 1 gennaio, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.