La Ferrari, nel GP di Imola, non è riuscita a conquistare neppure il podio e le parole di Leclerc hanno preoccupato proprio tutti.

Lo scorso anno, ad Imola, è stata vissuta dai tifosi della Ferrari un altro tipo di giornata. In questo 2025, invece, il Cavallino Rampante non è riuscito ad andare oltre il quarto posto. Lewis Hamilton si è piazzato a un passo dal podio – dietro solo a Vertsappen, Norris e Piastri – mentre Charles Leclerc non è andato oltre la sesta posizione.

Anche in Emilia Romagna, la Ferrari e i suoi piloti – così come tutti i suoi tifosi – hanno vissuto una giornata difficile da digerire. Ancora una volta è mancato quel quid in più per provare a conquistare i piani più alti della classifica e una serie di eventi (come le due Safety Car) non hanno certamente aiutato.

In tutta questa situazione e alla vigilia del GP di Monaco, dove Leclerc torna da osservato speciale come ogni anno, le parole dello stesso monegasco hanno decisamente fatto preoccupare. Ecco cos’ha dichiarato e perché la Ferrari adesso rischia davvero di ‘perdere la fiducia’ del suo primo pilota.

Leclerc ‘spaventa’ la Ferrari e i tifosi: le sue parole sono pesantissime

Ai microfoni di ‘Canal Plus’, dopo il GP disputato ad Imola, Charles Leclerc ha dichiarato: “È frustrante perché stavamo facendo una buona gara, ma le due Safety Car sono arrivate nel momento peggiore“.

“Non ho potuto fermarmi – ha continuato – perché Lewis ha deciso di rientrare ai box all’ultimo momento, quindi ho preferito non rischiare. Ma è così che vanno le cose, è deludente“.

“Non pensavo ci fossero problemi – ha aggiunto. Le regole sono scritte in un certo modo e le usiamo al massimo. Quel che è accaduto l’abbiamo visto svariate volte senza penalità”. E poi su Monaco, dove si correrà il prossimo weekend ha dichiarato: “Se sono ottimista dopo questo weekend? No”.

Parole che hanno di sicuro messo in allarme la Ferrari e che hanno attirato ancora di più l’attenzione dei tifosi demoralizzati per questa stagione che non sta decisamente andando secondo le aspettative.