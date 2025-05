Il weekend del GP di Monaco di sta avvicinando e da casa Ferrari è arrivato un annuncio ufficiale: si sta lavorando su una cosa in particolare.

La Formula 1, dopo il GP di Imola, sta per approdare a Monaco. In casa di Charles Leclerc che ha sempre vissuto in maniera molto sentita la gara nel Principato com’è giusto che sia. In questo 2025, con lui, gareggerà Lewis Hamilton e la speranza è che tutto possa andare nel verso giusto già dai primi appuntamenti del lungo fine settimana.

Ad Imola ci sono state sensazioni positive ma poi le due Safety Car hanno messo i bastoni tra le ruote ai due piloti del Cavallino Rampante. Tanto che Hamilton ha chiuso in quarta posizione, quindi fuori dal podio, e Leclerc solamente in sesta. Si dovrà fare di più a Monaco se si vorrà tenere testa alla super McLaren di Norris e Piastri, così a Max Verstappen che con la sua Red Bull sta comunque dando filo da torcere ai rivali.

Proprio alla vigilia del nuovo Gran Premio di Monaco per questo 2025 è arrivato allora un annuncio interessante da parte della Ferrari: si sta lavorando su un aspetto fondamentale che fin qui non è andato come si sperava. Il trend va necessariamente invertito e già nel Principato si potranno vedere i primi effetti di un cambiamento.

Novità Ferrari: ecco cos’ha dichiarato il team principal Frederic Vasseur alla vigilia del GP

Alla vigilia del GP di Monaco, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha dichiarato: “Il Gran Premio di Monaco è una gara unica. Sappiamo come la qualifica sia fondamentale e in questi giorni abbiamo lavorato proprio per migliorare la nostra performance sul giro secco, dopo che nelle ultime occasioni non siamo riusciti a sfruttare al meglio il nostro pacchetto al sabato”.

“Questo weekend debutta una novità nel regolamento sportivo che introduce una sfida ulteriore per la gara di Monaco. Ogni pilota dovrà fare almeno due pit stop con l’intento di dare più importanza alla strategia e aumentare l’azione in pista. Ovviamente è l’appuntamento di casa per Charles e questo rende questa corsa speciale per tutta la squadra, che è determinata a mettere nelle condizioni di ottenere il massimo della prestazione sia lui che Lewis”.