F1 test Bahrain prima giornata 2023, risultati, classifica e tempi: Verstappen davanti a Sainz

Sul circuito di Sakhir hanno preso finalmente il via i primi test stagionali in vista dell’imminente stagione di Formula 1, che scatterà il prossimo fine settimana sullo stesso tracciato. Tre giornate decisamente importanti per le 10 scuderie, dato che saranno le uniche in cui potranno effettivamente testare le nuove vetture in questa off-season. Tanto lavoro da fare, tanti set-up da sviluppare e come smpre una moltitudine di incognite.

Con queste premesse diventa difficile dare un significato rilevante ai tempi fatti segnare in questa prima mattinata, ma di certo non è sorprendente vedere Max Verstappen davanti a tutti, con un 1:32.959 fatto registrare nell’ultima mezz’ora di prove. Fino a quel momento era rimasto in testa Carlos Sainz, che ha effettuato ben 72 giri sulla Ferrari. Più di lui solo Alexander Albon, che con la sua Williams ne ha fatti 74. Da segnalare qualche problema ai sensori dell’Aston Martin di Drugovich – sostituto dell’infortunato Stroll – che ha portato una pausa di circa venti minuti per bandiera rossa ad inizio sessione.

Ora un’ora di pausa, poi si riprenderà con la seconda parte di test per questa prima giornata in Bahrain. Red Bull proseguirà con Max Verstappen, mentre in casa Ferrari sarà Charles Leclerc a scendere per la prima volta in pista con la nuova monoposto.

CLASSIFICA DAY 1 TEST BAHRAIN – SESS.MATTUTINA

1 Max Verstappen (Red Bull) 1:32.959 (70 giri)

2 Carlos Sainz (Ferrari) +0.294 (72 giri)

3 Alexander Albon (Williams) +0.712 (74 giri)

4 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +0.764 (66 giri)

5 George Russell (Mercedes) +1.215 (66 giri)

6 Nico Hulkenberg (Haas) +1.465 (51 giri)

7 Felipe Drugovich (Aston Martin) +1.605 (40 giri)

8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +1.712 (46 giri)

9 Pierre Gasly (Alpine) +1.863 (56 giri)

10 Oscar Piastri (McLaren) +1.929 (52 giri)