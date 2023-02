Tommaso Pobega si laurea in Economia aziendale: tesi sulla responsabilità sociale del Milan

Tommaso Pobega si è laureato. Il centrocampista del Milan è diventato dottore in Economia aziendale presso l’Università telematica Pegaso e la sua tesi è stata incentrata proprio sulla sua squadra, in particolare sulla responsabilità sociale del Milan, con un capitolo finale dedicato alla Fondazione Milan. Occhiali e corona d’alloro in testa, il classe 1999 aveva iniziato il suo percorso accademico nel 2020, per tenere aperta un’altra strada per la chiusura della carriera da calciatore. E ora può festeggiare la laurea, e chissà che non possa farlo anche in campo segnando un gol nelle prossime partite.