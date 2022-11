Calendario F1 2023: le date di tutte le gare del nuovo Mondiale

Novità Las Vegas, tornano Qatar e Cina, fuori, oltre ovviamente alla Russia, anche la Francia. Queste le principali novità del calendario della F1 per la stagione 2023, che ci si attende potrà essere davvero entusiasmante. La Red Bull e Max Verstappen chiamati a difendere i due titoli consecutivi dall’assalto di Mercedes e Ferrari in quella che si preannuncia come una lotta a tre. Occhio però ad Alpine, McLaren e Aston Martin che vogliono avvicinarsi ai top team. Di seguito ecco l’elenco completo con le gare, ben ventiquattro, di un Mondiale lunghissimo ed estenuante.

CALENDARIO F1 2023

5 marzo: Gp Bahrain

19 marzo: Gp Arabia Saudita

2 aprile: Gp Australia

16 aprile: Gp Cina

30 aprile: Gp Azerbaijan

7 maggio: Gp Miami

21 maggio: Gp Emilia Romagna

28 maggio: Gp Monaco

4 giugno: Gp Spagna

18 giugno: Gp Canada

2 luglio: Gp Austria

9 luglio: Gp Inghilterra

23 luglio: Gp Ungheria

30 luglio: Gp Belgio

27 agosto: Gp Olanda

3 settembre: Gp Italia

17 settembre: Gp Singapore

24 settembre: Gp Giappone

8 ottobre: Gp Qatar

22 ottobre: Gp Usa

29 ottobre: Gp Messico

5 novembre: Gp Brasile

18 novembre: Gp Las Vegas

26 novembre: Gp Abu Dhabi