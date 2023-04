F1 GP Azerbaigian Baku 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio di Azerbaigian 2023 sulla pista di Baku sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Quarta gara della stagione che viene all’indomani di una sprint race che ha già detto molto e assegnato punti. Ma il bottino grosso è oggi e dalla pole position parte ancora Charles Leclerc, sperando di tornare alla vittoria, ma c’è dietro il cannibale Max Verstappen. Appuntamento con la diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Disponibile anche la replica in chiaro su TV8 alle ore 18. Su Sportface come al solito vi proponiamo la diretta scritta per non farvi perdere nemmeno un’emozione. Di seguito ecco il riepilogo, GP Azerbaigian Baku gara oggi tv.

Domenica 30 aprile 2023

ore 13 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 18)