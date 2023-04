F1 GP Azerbaigian Baku 2023, gara su TV8? Canale, orario, diretta tv e streaming

La gara della domenica del GP di Azerbaigian di Baku 2023 sarà visibile su TV8? Ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e come vederla in tv in chiaro. Dopo la sprint del sabato, si torna in pista e stavolta si segue la griglia di partenza decretata venerdì con le qualifiche. Punti pesanti stavolta in palio e non c’è tempo per fermarsi, per cui appuntamento alle ore 15 di domenica 30 aprile. La diretta è garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go. Niente diretta su TV8, ma ci sarà una differita. Sportface, inoltre, come da tradizione vi terrà informati con la diretta scritta.