NFL 2022/2023, Divisional Round: Bengals espugnano Buffalo, 49ers battono i Cowboys

Playoffs NFL 2022/2023 allineati al Championship Round: quattro squadre ancora in corsa e due di queste saranno protagoniste del Super Bowl LVII all’University of Phoenix Stadium il prossimo 12 febbraio. Il Divisional Round andato in scena questo fine settimana ci ha consegnato un verdetto decisamente importante, ovvero che tre di queste quattro sono le stesse dell’anno passato. Un evento che non accade spesso in NFL, dove c’è spesso un ricambio di anno in anno. E gli unici a mancare sono i Los Angeles Rams vincitori dell’ultimo titolo.

PROGRAMMA CHAMPIONSHIP ROUND IN TV

Nella AFC avremo il re-match di dodici mesi fa tra Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals. In quel caso Joe Burrow e Ja’Marr Chase espugnarono Arrowhead, quest’anno ci proveranno di nuovo e i Chiefs di certo non possono dormire sonni tranquilli considerata la prestazione dei Bengals in trasferta a Buffalo contro i Bills. Sotto la neve, in un clima ideale per la squadra di casa, Cincy ha dominato con il punteggio di 10-27 mettendo in mostra tutte le sue armi offensive. Sfruttato al meglio Mixon (105 yards e un touchdown) nel gioco di corse e poi ci ha pensato Burrow a regalare cioccolatini per i suoi ricevitori.

I Bills non sono mai riusciti a trovare le contromisure a livello difensivo e non è andata meglio dal punto di vista offensivo. Il gioco di corse resta un punto debole dell’attacco e non sempre Josh Allen può compiere miracoli.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Dall’altra parte del tabellone nessuna sorpresa, i Philadelphia Eagles ospiteranno il prossimo fine settimana i San Francisco 49ers. In un match dal basso punteggio e con i due kicker protagonisti, al Levi’s Stadium vince la squadra di casa 19-12 sui Dallas Cowboys. Ci si attendeva probabilmente maggior spettacolo da due dei migliori attacchi della lega, invece Brock Purdy si è dovuto limitare a gestire per poi colpire nel momento giusto. Fondamentale George Kittle nel drive che ha regalato l’unico touchdown – ad opera di Christian McCaffrey – ai 49ers, con una ricezione ad una mano e una penalità conquistata in red-zone. Poi ci ha pensato la difesa dei californiani a mettere le cose in chiaro, intercettando un paio di volte Dak Prescott.

Ennesima delusione per i Cowboys, che non giocano un Championship Game della NFC dal 1995, anno in cui poi vinsero il Super Bowl.