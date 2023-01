Playoffs NFL 2022/2023, Championship Round in tv: programma, orari e diretta streaming su Dazn

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Championship Round dei Playoffs NFL 2022/2023. Ci siamo, questo fine settimana si decidono le due squadre che si sfideranno nel Super Bowl LVII in programma il 12 febbraio a Glendale, Arizona. Domenica il sipario sarà aperto da Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers alle ore 21:00 italiane, a seguire sarà il turno di Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals. Due sfide sulla carta decisamente equilibrate e che promettono, neanch a dirlo, spettacolo. Gli Eagles dopo una stagione fin qui dominante proveranno ad arrivare all’atto finale, così come i loro avversari californiani. In AFC è un re-match della sfida dello scorso anno vinta da Burrow e compagni.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL e in vista dei Playoffs la copertura è totale. Tutte le sfide andranno in diretta sulla piattaforma, con in più la possibilità di seguire tutti i programmi di approfondimento tramite il canale NFL Network, sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma del Divisional Round.

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DEL CHAMPIONSHIP ROUND

29 GENNAIO

Ore 21:00

San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles

30 GENNAIO

Ore 00:30

Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs