Nba 2022/2023: Lakers recuperano da -25 a Portland, quarta sconfitta consecutiva per Pelicans e Knicks

Classifica che diventa sempre più corta nella Western Conference dopo un’altra nottata piena di sorprese in NBA per la Regular Season 2022/2023. In testa, infatti, cadono sia i Denver Nuggets che i Memphis Grizzlies. La franchigia del Colorado non è riuscita a sopperire alla mancanza di Nikola Jokic, cedendo in casa 99-101 ai soliti sorprendenti Oklahoma City Thunder di quest’ultimo periodo, guidati come sempre da Shai Gilgeous-Alexander e dai suoi 38 punti. I Grizzlies incassano la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, cedendo a Phoenix per 112-110, con i Suns che ritrovano il sorriso e soprattutto Chris Paul dopo uno stop di qualche settimana.

RISULTATI E CLASSIFICHE

I 38 di un formidabile Kyrie Irving e la doppia doppia da 24+15 di Nic Claxton permettono ai Brooklyn Nets di espugnare il Chase Center di San Francisco, superando 116-120 i Golden State Warriors, che ora piombano nuovamente sotto il 50% di record complessivo. Secondo – fondamentale – successivo di fila per i Los Angeles Lakers, che vincono 112-121 a Portland, rimontando 25 punti di svantaggio ai Trail Blazers grazie ai 37 di LeBron James e ai 34 con 11 rimbalzi di Thomas Bryant.

Probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali per i Clippers e per il duo George-Leonard nel successo 98-112 contro i Mavericks di Doncic. I New Orleans Pelicans devono provare a recuperare al più presto gli infortunati Ingram e Williamson, perché è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, per 100-96 contro i Miami Heat. Stessa striscia negativa anche per i New York Knicks, che si sono arresi 125-116 contro i Toronto Raptors.

Notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 98-112

Miami Heat – New Orleans Pelicans 100-96

Toronto Raptors – New York Knicks 125-116

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 99-101

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 112-100

Golden State Warriors – Brooklyn Nets 116-120

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 112-121