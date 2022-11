NFL 2022/2023: calendario, risultati e classifiche aggiornate

I risultati e le classifiche aggiornate della stagione NFL 2022/2023. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraio 2023 allo State Farm Stadium di Glendale.

TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

LE CLASSIFICHE NFL 2022/2023

AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE

-AFC EAST

Buffalo Bills 8-3-0

Miami Dolphins 7-3-0

New York Jets 6-4-0

New England Patriots 6-5-0

-AFC NORTH

Baltimore Ravens 7-3-0

Cincinnati Bengals 6-4-0

Cleveland Browns 3-7-0

Pittsburgh Steelers 3-7-0

-AFC SOUTH

Tennessee Titans 7-3-0

Indianapolis Colts 4-6-1

Jacksonville Jaguars 3-7-0

Houston Texans 1-8-1

-AFC WEST

Kansas City Chiefs 8-2-0

Los Angeles Chargers 5-5-0

Denver Broncos 3-7-0

Las Vegas Raiders 3-7-0

NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE

-NFC EAST

Philadelphia Eagles 9-1-0

Dallas Cowboys 8-3-0

New York Giants 7-4-0

Washington Commanders 6-5-0

-NFC NORTH

Minnesota Vikings 9-2-0

Detroit Lions 4-7-0

Green Bay Packers 4-7-0

Chicago Bears 3-8-0

-NFC SOUTH

Tampa Bay Buccaneers 5-5-0

Atlanta Falcons 5-6-0

New Orleans Saints 4-7-0

Carolina Panthers 3-8-0

-NFC WEST

Seattle Seahawks 6-4-0

San Francisco 49ers 6-4-0

Arizona Cardinals 4-7-0

Los Angeles Rams 3-7-0

I RISULTATI NFL 2022/2023

-WEEK 1

Buffalo Bills @ Los Angeles Rams 10-31

New Orleans Saints @ Atlanta Falcons 27-26

Cleveland Browns @ Carolina Panthers 26-24

San Francisco 49ers @ Chicago Bears 10-19

Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals 23-20

Philadelphia Eagles @ Detroit Lions 38-35

Indianapolis Colts @ Houston Texans 20-20

New England Patriots @ Miami Dolphins 7-20

Baltimore Ravens @ New York Jets 24-9

Jacksonville Jaguars @ Washington Commanders 22-28

New York Giants @ Tennessee Titans 21-20

Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals 44-21

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers 19-24

Green Bay Packers @ Minnesota Vikings 7-23

Tampa Bay Buccaneers @ Dallas Cowboys 19-3

Denver Broncos @ Seattle Seahawks 16-17

-WEEK 2

Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs 24-27

Miami Dolphins @ Baltimore Ravens 42-38

New York Jets @ Cleveland Browns 31-30

Washington Commanders @ Detroit Lions 27-36

Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars 0-24

Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints 20-10

Carolina Panthers @ New York Giants 16-9

New England Patriots @ Pittsburgh Steelers 17-14

Atlanta Falcons @ Los Angeles Rams 27-31

Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers 7-27

Cincinnati Bengals @ Dallas Cowboys 17-20

Houston Texans @ Denver Broncos 9-16

Arizona Cardinals @ Las Vegas Raiders 29-23

Chicago Bears @ Green Bay Packers 10-27

Tennessee Titans @ Buffalo Bills 7-41

Minnesota Vikings @ Philadelphia Eagles 7-24

-WEEK 3

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns 17-29

New Orleans Saints @ Carolina Panthers 14-22

Houston Texans @ Chicago Bears 20-23

Kansas City Chiefs @ Indianapolis Colts 17-20

Buffalo Bills @ Miami Dolphins 19-21

Detroit Lions @ Minnesota Vikings 24-28

Baltimore Ravens @ New England Patriots 37-26

Cincinnati Benglas @ New York Jets 27-12

Las Vegas Raiders @ Tennessee Titans 22-24

Philadelphia Eagles @ Washington Commanders 24-8

Jacksonville Jaguars @ Los Angeles Chargers 38-10

Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals 20-12

Atlanta Falcons @ Seattle Seahawks 27-23

Green Bay Packers @ Tampa Bay Buccaneers 14-12

San Francisco 49ers @ Denver Broncos 10-11

Dallas Cowboys @ New York Giants 23-16

-WEEK 4

Miami Dolphins @ Cincinnati Bengals 15-27

Minnesota Vikings @ New Orleans Saints 28-25

Cleveland Browns @ Atlanta Falcons 20-23

Buffalo Bills @ Baltimore Ravens 23-20

Washington Commanders @ Dallas Cowboys 10-25

Seattle Seahawks @ Detroit Lions 48-45

Los Angeles Chargers @ Houston Texans 34-24

Tennessee Titans @ Indianapolis Colts 24-17

Chicago Bears @ New York Giants 12-20

Jacksonville Jaguars @ Philadelphia Eagles 21-29

New York Jets @ Pittsburgh Steelers 24-20

Arizona Cardinals @ Carolina Panthers 26-16

New England Patriots @ Green Bay Packers 24-27

Denver Broncos @ Las Vegas Raiders 23-32

Kansas City Chiefs @ Tampa Bay Buccaneers 41-31

Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers 9-24

-WEEK 5

Indianapolis Colts @ Denver Broncos 12-9

New York Giants @ Green Bay Packers 27-22

Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills 3-38

Los Angeles Chargers @ Cleveland Browns 30-28

Houston Texans @ Jacksonville Jaguars 13-6

Chicago Bears @ Minnesota Vikings 22-29

Detroit Lions @ New England Patriots 0-29

Seattle Seahawks @ New Orleans Saints 32-39

Miami Dolphins @ New York Jets 17-40

Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers 15-21

Tennessee Titans @ Washington Commanders 21-17

San Francisco 49ers @ Carolina Panthers 37-15

Philadelphia Eagles @ Arizona Cardinals 20-17

Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams 22-10

Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens 17-19

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs 29-30

-WEEK 6

Washington Commanders @ Chicago Bears 12-7

San Francisco 49ers @ Atlanta Falcons 14-28

New England Patriots @ Cleveland Browns 38-15

New York Jets @ Green Bay Packers 27-10

Jacksonville Jaguars @ Indianapolis Colts 27-34

Minnesota Vikings @ Miami Dolphins 24-16

Cincinnati Bengals @ New Orleans Saints 30-26

Baltimore Ravens @ New York Giants 20-24

Tampa Bay Buccaneers @ Pittsburgh Steelers 18-20

Carolina Panthers @ Los Angeles Rams 10-24

Arizona Cardinals @ Seattle Seahawks 9-19

Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs 24-20

Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles 17-26

Denver Broncos @ Los Angeles Chargers 16-19

-WEEK 7

New Orleans Saints @ Arizona Cardinals 34-42

Cleveveland Browns @ Baltimore Ravens 20-23

Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers 3-21

Atlanta Falcons @ Cincinnati Bengals 17-35

Detroit Lions @ Dallas Cowboys 6-24

New York Giants @ Jacksonville Jaguars 23-17

Indianapolis Colts @ Tennessee Titans 10-19

Green Bay Packers @ Washington Commanders 21-23

New York Jets @ Denver Broncos 16-9

Houston Texans @ Las Vegas Raiders 20-38

Seattle Seahawks @ Los Angeles Chargers 37-23

Kansas City Chiefs @ San Francisco 49ers 44-23

Pittsburgh Steelers @ Miami Dolphins 10-16

Chicago Bears @ New England Patriots 33-14

-WEEK 8

Baltimore Ravens @ Tampa Bay Buccaneers 27-22

Denver Broncos @ Jacksonville Jaguars 21-17

Carolina Panthers @ Atlanta Falcons 34-37

Chicago Bears @ Dallas Cowboys 29-49

Miami Dolphins @ Detroit Lions 31-27

Arizona Cardinals @ Minnesota Vikings 26-34

Las Vegas Raiders @ New Orleans Saints 0-24

New England Patriots @ New York Jets 22-17

Pittsburgh Steelers @ Philadelphia Eagles 13-35

Tennessee Titans @ Houston Texans 17-10

Washington Commanders @ Indianapolis Colts 17-16

San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams 31-14

New York Giants @ Seattle Seahawks 13-27

Green Bay Packers @ Buffalo Bills 17-27

Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns 13-32

-WEEK 9

Philadelphia Eagles @ Houston Texans 29-17

Los Angeles Chargers @ Atlanta Falcons 20-17

Miami Dolphins @ Chicago Bears 35-21

Carolina Panthers @ Cincinnati Bengals 21-42

Green Bay Packers @ Detroit Lions 9-15

Las Vegas Raiders @ Jacksonville Jaguars 20-27

Indianapolis Colts @ New England Patriots 3-26

Buffalo Bills @ New York Jets 17-20

Minnesota Vikings @ Washington Commanders 20-17

Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals 31-21

Los Angeles Rams @ Tampa Bay Buccaneers 13-16

Tennessee Titans @ Kansas City Chiefs 17-20

Baltimore Ravens @ New Orleans Saints 27-13

-WEEK 10

Atlanta Falcons @ Carolina Panthers 15-25

Seattle Seahawks @ Tampa Bay Buccaneers 16-21

Minnesota Vikings @ Buffalo Bills 33-30

Detroit Lions @ Chicago Bears 31-30

Jacksonville Jaguars @ Kansas City Chiefs 17-27

Cleveland Browns @ Miami Dolphins 17-39

Houston Texans @ New York Giants 16-24

New Orleans Saints @ Pittsburgh Steelers 10-20

Denver Broncos @ Tennessee Titans 10-17

Indianapolis Colts @ Las Vegas Raiders 25-20

Dallas Cowboys @ Green Bay Packers 28-31

Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams 27-17

Los Angeles Chargers @ San Francisco 49ers 16-22

Washington Commanders @ Philadelphia Eagles 32-21

-WEEK 11

Tennesseee Titans @ Green Bay Packers 27-17

Chicago Bears @ Atlanta Falcons 24-27

Carolina Panthers @ Baltimore Ravens 3-13

Cleveland Browns @ Buffalo Bills 23-31

Washington Commanders @ Houston Texans 23-10

Philadelphia Eagles @ Indianapolis Colts 17-16

New York Jets @ New England Patriots 3-10

Los Angeles Rams @ New Orleans Saints 20-27

Detroit Lions @ New York Giants 31-18

Las Vegas Raiders @ Denver Broncos 22-16

Dallas Cowboys @ Minnesota Vikings 40-3

Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers 37-30

Kansas City Chiefs @ Los Angeles Chargers 30-27

San Francisco 49ers @ Arizona Cardinals 38-10

-WEEK 12

Buffalo Bills @ Detroit Lions 28-25

New York Giants @ Dallas Cowboys 20-28

New England Patriots @ Minnesota Vikings 26-33

Denver Broncos @ Carolina Panthers

Tampa Bay Buccaneers @ Cleveland Browns

Baltimore Ravens @ Jacksonville Jaguars

Houston Texans @ Miami Dolphins

Chicago Bears @ New York Jets

Cincinnati Bengals @ Tennessee Titans

Atlanta Falcons @ Washington Commanders

Los Angeles Chargers @ Arizona Cardinals

Las Vegas Raiders @ Seattle Seahawks

Los Angeles Rams @ Kansas City Chiefs

New Orleans Saints @ San Francisco 49ers

Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles

Pittsburgh Steelers @ Indianapolis Colts