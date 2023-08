Tamberi, Donnarumma e Zola ospiti di ‘Supertele’ su Dazn. Poi l’anticipazione dell’intervista ad Allegri

Tanti ospiti speciali e una medaglia d’oro mondiale nel salto in alto a ‘Supertele – Leggero come un Pallone’, il Monday show di Dazn. Gianmarco Tamberi spicca nel salotto di Pierluigi Pardo, che entrerà nel vivo a partire dalle 20 nel prepartita di Cagliari – Inter. Non solo l’olimpionico di Tokyo. Insieme a Ciro Ferrara, Luca Toni e nel post-partita a Barbara Cirillo, Federica Zille, Alessandro Alciato e Andrea Di Caro, spazio anche al portiere della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma e al vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola. Il confronto tra lo studio e gli ospiti vedrà al centro il weekend di Serie A appena concluso, l’attesa sfida del Cagliari che scenderà in campo oggi alle 20.45 contro l’Inter (partita trasmessa in esclusiva su Dazn) e la Nazionale del nuovo Mister Spalletti. Un pensiero anche sul Basket con la nazionale italiana attualmente impegnata nella World Cup 2023 e trasmessa per intero su Dazn con il commento tecnico di Andrea Trinchieri insieme a Matteo Gandini, Giovanni Poggi e Sandro Pugliese. Durante la puntata verrà trasmessa anche un’anticipazione esclusiva dell’intervista al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. L’intervista integrale Dazn Heroes ‘Lo spogliatoio di Max’ sarà poi disponibile poi in app giovedì 31 agosto.