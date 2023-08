Juventus-Bologna: a fine partita confronto tra Di Vaio e Di Bello

Nel dopopartita tra Juventus e Bologna ci sarebbe stato un confronto acceso, ma dai toni rispettosi, tra l’arbitro Marco Di Bello e il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio. Ad apprenderlo è l’Ansa. Lo scambio sarebbe avvenuto davanti agli spogliatoi degli arbitri: al centro c’era l’episodio incriminato del rigore non concesso per intervento di Iling Junior su Ndoye, oggetto al termine della sfida anche delle dichiarazioni polemiche dell’amministratore delegato Claudio Fenucci. Nei prossimi giorni si capirà se il direttore di gara ha scritto sul referto arbitrale qualcosa in riferimento al confronto con Di Vaio.