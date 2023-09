Vuelta 2023, tredicesima tappa Formigal – Col du Tourmalet oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno del Col du Tourmalet alla Vuelta a Espana 2023. La tredicesima tappa infatti porta la corsa spagnola allo sconfinamento in Francia e all’arrivo su una delle vette simbolo del Tour de France. Grandissima attesa per una frazione che comprende anche il Col d’Aubisque e il Col des Spandelles, per un trittico pirenaico che oggi potrebbe ridisegnare profondamente la classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire in tempo reale una tappa che Sportface vi racconterà nel dettaglio.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dei corridori dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista intorno alle ore 14:00 mentre l’arrivo della tredicesima tappa sulla vetta del Tourmalet è atteso in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40. La frazione sarà trasmessa interamente in diretta tv da Eurosport con collegamenti fin dalle 13:30, ma gli appassionati potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.