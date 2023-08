Champions League 2023/2024, ritorno playoff: Psv, Anversa e Copenaghen ultime qualificate ai gironi

Si chiudono i playoff di Champions League 2023/2024 e si delineano definitivamente le trentadue qualificate ai gironi, dei quali domani pomeriggio a Montecarlo ci sarà il sorteggio. Nelle sfide di ritorno del mercoledì nettissimo il successo del Psv in casa contro i Rangers, un pesante 5-1 che sistema le cose per gli olandesi dopo il 2-2 dell’andata in Scozia di otto giorni fa. Saibari con una doppietta a cavallo tra primo e secondo tempo indirizza l’incontro, Tavernier prova a riaprirla ma capitan De Jong firma l’immediato tris della formazione di Eindhoven, che dilaga nel finale per mezzo della rete di Veerman e dell’autogol di Goldson.

Tanto equilibrio invece negli altri due match di serata. E’ l’Anversa a qualificarsi per i gironi grazie all’1-2 strappato in casa dell’Aek Atene. Dopo l’1-0 dell’andata in Belgio, anche in terra greca si ripetono i fiamminghi, in gol con Kerk per sbloccarla, poi raggiunti da Araujo al 90′ per un finale thriller in cui i padroni di casa tentano in tutti i modi a ribaltarla ma vengono infilati da Balikwisha che regala il sogno qualificazione agli ospiti. Infine, basta l’1-1 al Copenaghen per spegnere le velleità del Rakow. Risulta decisivo di fatto lo 0-1 dell’andata strappato dai danesi in terra polacca, visto che al Parken Stadium termina con un pareggio: a Vavro risponde Zwolinski, quando però è troppo tardi per pensare di ribaltare tutto.