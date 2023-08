Pagelle Catanzaro-Spezia 3-0: voti e tabellino Serie B 2023/2024

Il Catanzaro batte 3-o lo Spezia. Dopo un primo tempo anonimo, i giallorossi mettono a segno tre reti nella seconda metà di partita, grazie a Biasci, Pompetti e l’autogol di Nikolaou. Di seguito il tabellino della partita:

Tabellino Catanzaro – Spezia 3 – 0

MARCATORI: 7′ st T. Biasci (C), 14′ st AUTOGOL (C), 28′ st M. Pompetti (C)

CATANZARO (4-4-2): A. Fulignati 7, M. Situm 6.5, S. Scognamillo 6/7, N. Brighenti 6, L. Krajnc 6, D. Sounas 7, A. Ghion 7.5, S. Pontisso 6.5, J. Vandeputte 6.5, T. Biasci 7, P. Iemmello 7, Oliveri 5, Pompetti 7, D’Andrea 6

All: Vivarini Vincenzo 7

SPEZIA (4-3-2-1): B. Drągowski 6, K. Amian 6-, L. Muhl 5.5, D. Nikolaou 5.5, S. Bastoni 6, R. Kouda 6, S. Esposito 6, F. Bandinelli 6+, F. Cassata 6, M. Antonucci 6 , L. Moro 5, Alvini 6, Krollis 5.5, Zurkowski 5/6, F. P. Esposito 5.5

All: Alvini Massimiliano

ESPULSI: A. Oliveri (C) 5