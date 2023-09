Vuelta 2023, classifica aggiornata dopo quindicesima tappa: Kuss conserva la maglia rossa

Le classifiche della Vuelta 2023 aggiornate dopo la quindicesima tappa, la Pamplona-Lekunberri di 159 km, in cui il portoghese dell’Intermarché, Rui Costa, ha conquistato un grande successo battendo nella volata finale Lennard Kamna della Bora Hansgrohe e Santiago Buitrago della Bahrain Victorious. Lo statunitense Sepp Kuss conserva agevolmente la maglia rossa e arriva alla terza settimana da leader della classifica generale, mentre lo spagnolo della UAE Emirats, Juan Auyuso resta in maglia bianca. Kaden Groves consolida la maglia verde, così come Remco Evenepoel che rinsalda il possesso della maglia a pois. Ecco le classifiche aggiornate

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 54h38’42” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +1’37” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +1’44” Juan Ayuso (UAE Emirates) +2’37” Enric Mas (Movistar) +3’06” Marc Soler (UAE Emirates) +3’10″ Mikel Landa (Bahrain Victorious) +4’12” Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) +5’02” Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) +5’30” Joao Almeida (UAE Emirates)+8’39”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) 208pt Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 135pt Andreas Kron (Lotto Dstny) 111pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 71pt Michael Storer (Groupama) 39pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 36pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)