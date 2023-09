Formazioni ufficiali Macedonia del Nord-Italia: Qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Italia, match di qualificazioni agli Europei del 2024. Tutto pronto per l’attesissimo esordio sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti, nuovo Ct della nazionale. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di oggi, sabato 9 settembre. La Macedonia evoca brutti ricordi per quella sconfitta di Palermo che cancellò il sogno Qatar per gli uomini di Mancini. Ora è cambiato il Ct e Spalletti vuole iniziare il cammino europeo con i tre punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MACEDONIA DEL NORD-ITALIA

Macedonia del nord: in attesa

Italia: in attesa