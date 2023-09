Highlights e gol Estonia-Svezia 0-5, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 20

Il video con gli highlights di Estonia-Svezia, sfida valida per la quarta giornata del Girone F delle qualificazioni agli Europei 2024. A Tallinn facile successo della formazione svedese che va a segno anche con due vecchie conoscenza della nostra serie A come Dejan Kulusevski e Robin Quaison. I padroni di casa restano a un solo punto in classifica, mentre la Svezia si risolleva un po’ e raggiunge quota 6, seppur sempre distante quattro lunghezze dal tandem Belgio-Austria.