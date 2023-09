Vuelta 2023, decima tappa Valladolid – Valladolid oggi in tv: orari e diretta streaming

E’ il giorno della cronometro di Valladolid alla Vuelta di Spagna 2023, che oggi vive la sua decima tappa con i 25,2 chilometri contro il tempo destinati a cambiare la classifica generale. Un crocevia importante nella lotta per la maglia rossa, con un nuovo episodio del duello tra la corazzata Jumbo-Visma e Remco Evenepoel. L’Italia spera in Filippo Ganna per agguantare la vittoria di tappa, ma non sarà certo semplice. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa al meglio.

ORARI, TV E STREAMING – La decima tappa vedrà i corridori prendere il via in ordine inverso rispetto alla classifica generale, con le prime partenze in programma intorno alle 14:00. La maglia rossa Sepp Kuss scatterà invece per ultima e dovrebbe chiudere la sua prova intorno alle 17:30. Sarà possibile seguire la corsa in diretta tv da Eurosport dalle 14:15, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.