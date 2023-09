US Open, Jimmy Butler tifoso speciale per Carlos Alcaraz: “Voglio vederti vincere il torneo”

C’era un tifosissimo speciale per Carlos Alcaraz sugli spalti degli US Open in occasione della sfida degli ottavi di finale contro Matteo Arnaldi. E non è Ben Stiller, anche lui presente (“Non mi aspettavo di vederlo”, dice il numero 1), ma Jimmy Butler, stella dei Miami Heat e fan dichiarato dello spagnolo. Butler si è presentato prima sulle tribune e poi negli spogliatoi accompagnato dal rapper e amico J Balvin. Ad attenderli proprio Carlos Alcaraz. Nel siparietto spazio ad un commento sui muscoli dell’ala degli Heat (“Hai visto il suo avambraccio?” chiede Alcaraz a Balvin) e per i complimenti dei due ospiti per la vittoria del tennista. Poco dopo, Butler fa sapere di essere in partenza per Los Angeles ma promette di fare ritorno agli US Open per la giornata di venerdì perché “Voglio essere qui per vederti vincere ancora il torneo”. Alcaraz ringrazia e risponde: “Allora devo cominciare a vincere mercoledì”, riferendosi alla sfida ai quarti contro Alexander Zverev.