F1, la FIA promuove i team: tutti hanno rispettato il budget cap 2022

La FIA promuove tutti i team di Formula 1 dopo aver completato la revisione dei conti per l’anno 2022. Nessun team ha sforato il budget cap e la FIA Cost Cap Administration ha così annunciato di aver rilasciato i certificati di conformità. “La revisione è stata un processo intenso e approfondito – si legge nel comunicato -, iniziato con un’analisi dettagliata della documentazione presentata dai concorrenti. Inoltre, è stato effettuato un controllo approfondito di tutte le attività non legate alla F1 intraprese dai team, che comprendevano molteplici visite in loco alle strutture del team e attente procedure di audit per valutare la conformità con i regolamenti finanziari. L’amministrazione del limite dei costi della FIA rileva che tutti i concorrenti hanno sempre agito con uno spirito di buona fede e cooperazione durante tutto il processo”. “La FIA rileva inoltre che i regolamenti finanziari sono essenziali per la stabilità finanziaria a lungo termine dello sport e che continueranno a essere sviluppati e perfezionati sulla base dei risultati di ciascun processo di revisione sia in termini di regolamenti stessi, che sono scritti e approvati nell’ambito del processo di governance della FIA Formula 1, che nel modo in cui vengono applicati e controllati. La FIA ha fatto e continuerà a fare investimenti significativi in ​​questo reparto per il beneficio collettivo di questo sport”, si legge. Nessun caso, quindi, a differenza dello scorso anno, quando la Red Bull, per una spesa in eccesso di circa 1,8 milioni di dollari, ricevette una sanzione finanziaria e una riduzione del 10% nei test aerodinamici assegnati.