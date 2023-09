Vuelta 2023, classifiche finali aggiornate dopo ventunesima tappa: Kuss in trionfo a Madrid

Le classifiche della Vuelta 2023 aggiornate dopo la ventunesima ed ultima tappa della Vuelta 2023, la Hipodromo de la Zarzuela – Madrid di 101 km, in cui l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck, Kaden Groves, ha conquistato un altro successo consolidando ulteriormente la maglia verde di miglior velocista. Il vincitore è Sepp Kuss della Jumbo Visma, che per la prima volta in carriera si prende la maglia rossa, mentre la maglia a pois di miglior scalatore è del belga Remco Evenepoel. Maglia bianca di miglior giovane per lo spagnolo Juan Ayuso. Ecco le classifiche finali della Vuelta 2023.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 76h48’21” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) + 00’17” Primoz Roglic (Jumbo Visma) + 01’08” Juan Ayuso (UAE Emirates) + 03’25” Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 03’44” Enric Mas (Movistar) + 04’14” Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) + 08′ 06″ Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) + 08′ 13″ Joao Almeida (UAE Emirates) + 10’08” Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +11’51”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) 315pt Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 236pt Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) 167pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 135pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 51pt Michael Storer (Groupama-FDJ) 39pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)