Vuelta 2023, risultati e classifica ventunesima tappa: vince Groves, Ganna ancora secondo

I risultati e l’ordine di arrivo della ventunesima ed ultima tappa della Vuelta 2023, la Hipodromo de la Zarzuela – Madrid di 101 km, in cui l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck, Kaden Groves, conquista un altro successo consolidando ulteriormente la maglia verde di miglior velocista. Nuovo secondo posto per Filippo Ganna della Ineos Grenadiers, che chiude la corsa spagnola quasi nel miglior modo possibile. Terzia piazza per il tedesco Nico Denz della Bora Hansgrohe, mentre il belga della Soudal Quick-Step Remco Evenepoel conclude in ottava posizione e con la maglia a pois sulle spalle. Il vincitore, come ufficializzato già nella giornata di ieri, è Sepp Kuss della Jumbo Visma.

