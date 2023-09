Highlights e gol Monza-Lecce 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 47

Il video dei gol e degli highlights di Monza-Lecce, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Pronti via una follia targata Di Gregorio-Caldirola che combinano un pasticcio dentro l’area di rigore e il difensore del Monza commette fallo. Dal dischetto si presenta Kristovic e fa 0-1. Il Monza reagisce e pareggia con Colpani. Nella ripresa succede tutto ed il contrario di tutto: Baschirotto espulso, poi Carboni fa il 2-1 ma viene annullato al Var per fuorigioco dello stesso giocatore. Nel finale espulsione anche per Caldirola, al triplice fischio finale è 1-1. Un punto che fa più felice gli ospiti.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI MONZA-LECCE 1-1