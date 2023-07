Empoli, Zanetti: “C’è grande entusiasmo. Non chiedo nomi, ho un DS di altissimo livello”

“La mia priorità è sempre stata l’Empoli, quando si fa un buon lavoro le richieste ci stanno ma al primo posto c’è sempre stato questa società. Quando sposo un progetto lo sposo veramente, volevo solo capire i programmi futuri e se io ero al centro del progetto”. Sono le parole delll’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, all’inizio del ritiro estivo della squadra in vista della ripresa del campionato. “Sono qui con grande entusiasmo. Il campionato sarà ancora più difficile, anche le neopromosse saranno di assoluto livello. Anzi, forse sono ancora più entusiasmato perché c’è una stima ancora maggiore”.

“Ho la fortuna di avere direttore sportivo di livello altissimo. Non dico niente di strano nel dire che non ho mai chiesto nessuno a livello di nomi – ha proseguito il tecnico parlando della sessione di calciomercato -. Ma parliamo di caratteristiche, guardiamo tanti nomi, io non voglio mai un giocatore a tutti i costi. Accardi ha grande competenza dentro i parametri societari e io ho il compito di farli esprimere al meglio. Il nostro è un confronto quotidiano ma non chiedo mai nulla”